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Автокефалію ПЦУ визнала четверта церква

Новость на русском → Київ, Субота 24 жовтня 2020 13:51
Автокефалію ПЦУ визнала четверта церква Фото: предстоятель ПЦУ Єпіфаній (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Православна церква Кіпру визнала автокефалію Православної церкви України. Таким чином, ПЦУ визнали вже чотири церкви.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Про визнання помісної Православної церкви України заявив предстоятель ПЦК архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризост II під час літургії в суботу, 24 жовтня.

"Таким чином, Кіпрська Церква... приєдналася до визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України і стала четвертою церквою, яка визнає помісну ПЦУ - після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату", - повідомили в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Румунська православна церква заявила про згоду з наданням автокефалії ПЦУ, але виступила за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами.

Також РБК-Україна писало, що на початок лютого парафіянами Православної церкви України називали себе 38,6% українців.

Крім цього предстоятель ПЦУ Епіфаній заявляв, що в 2020 році очікує визнання автокефалії з боку кіпрської, румунської, болгарської та грузинської церков.

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