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Постріли і вибухи: що зараз відбувається в Мінську

Новость на русском → Мінськ, Неділя 25 жовтня 2020 17:25
Постріли і вибухи: що зараз відбувається в Мінську Фото протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У Мінську на вулиці Орловській були чутні постріли. В ході протестів правоохоронці використовували світлошумові гранати.

Про це повідомляє TUT.BY.

За даними видання, один з демонстрантів підійшов до кордону силовиків. Його спробували затримати, почалася бійка між правоохоронцями та мітингувальниками.

Після людина в балаклаві двічі вистрілила у повітря, а після направила зброю на демонстрантів. Зараз ситуація заспокоїлася. В МВС заявили, що будуть перевіряти інформацію про постріли.

Видання пише, що на Орловській чутні численні вибухи. Люди біжать врозтіч по дворах. Вибухи дають вогненно-помаранчеве світло.

За даними ще одного білоруського видання "Наша Ніва", в результаті вибуху постраждала мінімум одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Місцеві ЗМІ повідомляють про застосування в Мінську силовиками проти протестуючих гумових куль, є поранені.

Нагадаємо, сьогодні в різних частинах Мінська помічена військова техніка та мікроавтобуси з силовиками. Також в місті спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила, що сьогодні закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила Олександру Лукашенко.

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