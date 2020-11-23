Другий тур виборів і акція під "Феофанією": новини за вихідні

В Україні відбувся другий тур місцевих виборів, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив підготовку жорсткого карантину, під "Феофанією" в річницю Майдану пройшла акція протесту. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 21-22 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні відбувся другий тур місцевих виборів

В Україні повторно проголосували на виборах мерів міст.

За даними екзит-полів, у Львові лідирує чинний голова міської ради Андрій Садовий. На виборах у Дніпрі перемогу отримує Борис Філатов. На виборах у Слов'янську перемагає чинний мер Вадим Лях. В Черкасах перемогу здобуває чинний мер Анатолій Бондаренко. В Миколаєві лідирує чинний голова міста Олександр Сенкевич.

Також повідомляється, що в Ужгороді у другому турі на місцевих виборах лідирує чинний мер Богдан Андріїв. Кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному. Раніше за даними екзит-полу "Соціс" повідомлялось, що у другому турі виборів мера Рівного перемагає Віктор Шакирзян.

Шмигаль підтвердив підготовку жорсткого карантину, але дати поки немає

На сьогодні обговорюється введення більш жорсткого карантину в Україні, однак жодної дати поки немає. В уряді будуть орієнтуватися на ефект карантину вихідного дня. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після карантину вихідного дня в грудні зможуть оцінити його результат. Він також підтвердив підготовку плану щодо введення більш жорсткого карантину.

У ТКГ розкрили ключову ідею в "плані "Б" щодо Донбасу

Ключовою ідеєю так званого плану "Б" по Донбасу є введення миротворчого контингенту. Українська сторона вже фактично знайшла спосіб забезпечити цей варіант. Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Арестович підкреслив, що може говорити про план "Б" неофіційно. За його словами, цей план дискутується в кулуарах.

Під "Феофанією" на річницю Майдану пройшла акція проти Зеленського

Сьогодні, 21 листопада, у річницю Революції гідності пройшла акція протесту під лікарнею "Феофанія". В ній проходить лікування від COVID-19 президент України Володимир Зеленський.

Учасники акції вимагали реформувати СБУ, завершити судову реформу, а також повернути повноваження антикорупційним органам, які були визнані неконституційними в Конституційному суді. Також вимагали звільнити фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета та відкликати український план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Активісти палили фаєри, а також включили запис обіцянок Зеленського про те, що всі українці будуть мати рівні права при лікуванні від COVID-19.

В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, - ОБСЄ

У Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався 30 жовтня. Про це повідомила СММ ОБСЄ у звіті від 21 листопада.

Наголошується, що загиблі були родичами - батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.

Гроші, вакцини та QR-коди для всіх: головні заяви на саміті G20

21-22 листопада пройшов саміт "Великої двадцятки" (G20), присвячений проблемі COVID-19. У зв'язку з пандемією коронавіруса він відбувся в онлайн-форматі. РБК-Україна зібрало основні заяви світових лідерів.

Кабул піддався ракетному обстрілу, ІД взяла відповідальність

В суботу, 21 листопада, в результаті ракетного обстрілу Кабула (Афганістан) загинули 8 людей, ще 30 отримали поранення. Снаряди розірвалися в кількох густонаселених районах у центрі міста.

Місцева влада заявила, що за нападом стоїть рух "Талібан", проте його представники спростували причетність. Як пише AP, осередок терористичної організації "Ісламська держава" взяв відповідальність за обстріл.

У Білорусі затримали понад 350 осіб, знадобилась "швидка"

22 листопада в Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту. В ході акцій силовики затримали понад 350 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Зазначається, що список доповнюється. Станом на 23:45 у списку "Весни" вже 363 прізвища. Переважна більшість із них були затримані в Мінську.

Південь Італії пішов під воду: фото і відео руйнівної повені

Італія переживає важкі часи через сильну повінь на півдні країни, яке почалося після потужних опадів. Найбільше від стихії постраждали провінції Кротоні й Палермо.

В декількох регіонах Італії оголошено помаранчевий рівень тривоги. В Мелісі, в провінції Кротоні, міст звалився через сильних дощів. Деякі автомобільні дороги перекриті, через що порушено транспортне сполучення. З’явилися відео і фото стихії.

SpaceX вивела на орбіту супутник для вивчення океану

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту супутник для вивчення океану. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся 21 листопада о 19:17 за Києвом, після чого вона успішно повернулася назад. Про це повідомляє американське космічне агентство NASA в Twitter.

Запуск супутника є частиною програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства, присвяченій відстеженню рівня води у світовому океані, а також вивченню того, як глобальне потепління впливає на зміну берегових ліній.

Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Погода в Україні в кінці осені і на початку зими буде досить примхливою. Синоптики показали прогноз на два тижні, судячи з якого буде багато опадів - дощів і снігу, а температура буде показувати справжні "гойдалки".

Так, згідно з даними синоптиків Gismeteo, наступного тижня температура в країні дещо зросте, але в самому кінці листопада нас чекає похолодання з денним мінусом. А ось початок грудня пройде "на плюсі", причому в деяких куточках країни градуси будуть на рівні +10 і навіть вище.