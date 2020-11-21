Кабул піддався ракетному обстрілу, ІД взяла відповідальність

Сьогодні в результаті ракетного обстрілу Кабула (Афганістан) загинули 8 людей, ще 30 отримали поранення. Снаряди розірвалися в кількох густонаселених районах у центрі міста.

Про це повідомляє Euronews.

За даними МВС Афганістану, розірвалися більше 20 снарядів, у тому числі і недалеко від Зеленої зони, де розташовані посольства і міжнародні офіси. Одна з ракет впала на території посольства Ірану, але тут обійшлося без жертв.

Several rockets hit residential areas in #Afghanistan's capital #Kabul today, killing at least three civilians and wounding a dozen more.



The heart breaking mindless violence that continues to traumatise them.



These brave souls deserve peace & normal conflict-free country. pic.twitter.com/iMQFOPKtay — Binoy (@Binoy_R) November 21, 2020

Місцева влада заявила, що за нападом стоїть рух "Талібан", проте його представники спростували причетність. Як пише AP, осередок терористичної організації "Ісламська держава" взяв відповідальність за обстріл.

Зазначимо, ракетний удар по Кабулу завдали напередодні переговорів у Досі між урядом Афганістану і "Талібаном". Очікується, що з ними зустрінеться держсекретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО продовжить місії в Афганістані після того, як США скоротять свою присутність.

Крім того, стало відомо, що австралійських військових звинувачують у вбивстві 39 мирних жителів в Афганістані.