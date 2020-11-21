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Шмигаль підтвердив підготовку жорсткого карантину, але дати поки немає

Новость на русском → Київ, Субота 21 листопада 2020 15:25
Шмигаль підтвердив підготовку жорсткого карантину, але дати поки немає Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні обговорюється введення більш жорсткого карантину в Україні, однак жодної дати поки немає. В уряді будуть орієнтуватися на ефект карантину вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після карантину вихідного дня в грудні зможуть оцінити його результат.

"Ми бачимо цей результат у виході на плато за кількістю хворих", - зазначив Шмигаль.

Він також підтвердив підготовку плану щодо введення більш жорсткого карантину.

"Але - це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей і бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

У зв'язку з цим цього тижня проводилися зустрічі з мерами, бізнесом і церквами. А серед місцевої влади проводять опитування про оптимальність протиепідемічних правил.

"Йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий всіма план. Хочу ще раз підкреслити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків COVID-19 перевищить 30 000.

Відзначимо, по суботах і неділях в Україні діє карантин вихідного дня. РБК-Україна писало, що потрапляє на заборону.

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