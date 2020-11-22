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В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, - ОБСЄ

Новость на русском → Горловка, Неділя 22 листопада 2020 03:59
В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, - ОБСЄ Фото: Горлівка (telegraf.com.ua)
Автор: Инна Собора

У Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався 30 жовтня.

Про це повідомила СММ ОБСЄ у звіті від 21 листопада.

Наголошується, що загиблі були родичами - батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.

"17 листопада жінка, яка представилася дочкою і сестрою двох з цих чоловіків, розповіла по телефону спостерігачам, що її батько і брат загинули в результаті інциденту, який стався 30 жовтня в районі шахти 6/7 в Горлівці", - йдеться в звіті.

Згідно з свідоцтвами про смерть, які вона показала команді Місії, чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета.

В той же день дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть.

"Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення", - додали в звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за період з 1 січня 2017 по 15 вересня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 загиблих і постраждалих на Донбасі.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що станом на кінець жовтня 2020 року, на Донеччині з початку року жертвами конфлікту стали 87 мирних жителів.

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