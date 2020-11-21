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Під "Феофанією" на річницю Майдану пройшла акція проти Зеленського

Новость на русском → Київ, Субота 21 листопада 2020 17:20
Під "Феофанією" на річницю Майдану пройшла акція проти Зеленського Фото: акція біля "Феофанії" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 21 листопада, у річницю Революції гідності пройшла акція протесту під лікарнею "Феофанія". В ній проходить лікування від COVID-19 президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кілька десятків активістів спочатку зібралися в центрі Києва. В акції взяли участь представники "Свободи", "Національного корпусу", "Руху опору капітуляції" та ветерани війни на Донбасі. Потім вони рушили автопробігом до "Феофанії".

Учасники акції вимагали реформувати СБУ, завершити судову реформу, а також повернути повноваження антикорупційним органам, які були визнані неконституційними в Конституційному суді. Також вимагали звільнити фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета та відкликати український план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Фото: акція біля "Феофанії" (РБК-Україна)

Під "Феофанією" активісти палили фаєри, а також включили запис обіцянок Зеленського про те, що всі українці будуть мати рівні права при лікуванні від COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Зеленський лікується в елітній лікарні "Феофанія" за рішенням лікарів.

Він був госпіталізований наступного дня після того, як стало відомо про зараження.

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