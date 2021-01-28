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ПАРЄ підтвердила повноваження Росії

Новость на русском → Четвер 28 січня 2021 11:51
ПАРЄ підтвердила повноваження Росії Фото: зал засідань ПАРЄ (wikimedia commons org User Boston)
Автор: Ігор Литвиненко

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. При цьому у ПАРЄ ухвалили критичну до РФ доповідь.

Відповідне рішення ПАРЄ прийняла на засіданні 28 січня, повідомив представник України у Парламентській асамблеї Олексій Гончаренко.

Так, в Парламентській асамблеї підтримали відсторонення російської делегації лише 37 представників, 115 виступили проти, 7 утрималися.

"На жаль, ПАРЄ не підтримала ініційоване нами оскарження повноважень російської делегації. Але ми не збираємося здаватися", - заявив Гончаренко.

Він зазначив, що ПАРЄ прийняла критичну доповідь, однак вирішила не усувати російську делегацію.

"На жаль, багато колег по Асамблеї досі намагаються шукати примарний "діалог" з тими, хто його не збирається вести. Але ми цю справу так не залишимо. Ми, разом з нашими міжнародними друзями, будемо оскаржувати повноваження російської делегації кожен раз, коли це буде можливо", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, 25 січня відновила свою роботу Парламентська асамблея Ради Європи. Українська делегація офіційно оскаржила повноваження російської делегації під час відкриття зимової сесії ПАРЄ.

Також українська делегація пропонувала ПАРЄ компроміс - дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей період не буде позитивного руху, припинити повноваження делегації РФ.

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