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Снігопад в Одеській області: дев'ять населених пунктів заблоковано

Новость на русском → Одеська область, Четвер 28 січня 2021 22:21
Снігопад в Одеській області: дев'ять населених пунктів заблоковано Фото: негода в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 28 січня в Одеській області місцями спостерігається невеликий сніг. Через негоду заблоковано проїзд до 9 населених пунктів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 20:00 висота снігового покриву в Одеській області становила близько 20-25 сантиметрів. Через негоду заборонено рух дорогами М-15 "Одеса-Рені" та М-16 "Одеса-Кучурган", також закриті всі дороги місцевого значення. Крім того, на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився великий затор.

Проїзд відсутній до населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) та Березівському (2) районах Одеської області.

Загалом з початку негоди в Україні рятувальники вже відбуксирували понад 700 транспортних засобів, серед них 14 швидких допомог та 19 автобусів. Допомога знадобилася близько 1700 громадянам.

Нагадаємо, в Одесі через негоду міжнародний аеропорт скасував частину рейсів. Крім того, в аеропорту не зміг приземлитися літак з Єгипту, йому довелося летіти в "Бориспіль".

Також РБК-Україна писало, що через негоду в Україні без світла залишилися понад 270 населених пунктів у чотирьох областях. В Одеській області знеструмлено понад півтори сотні сіл та міст.

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