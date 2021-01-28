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ДБР повідомило про підозру Януковичу за підписання "харківських угод"

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 20:00
ДБР повідомило про підозру Януковичу за підписання "харківських угод" Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підривав обороноздатність країни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Янукович підозрюється у державній зраді за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України. За версією слідства, екс-президент в змові з вищими посадовими особами Росії допоміг їм вести підривну діяльність проти України.

21 квітня 2010 року Янукович підписав угоду, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжено з 2017 року до 2042 року. В обмін на це РФ знижувала для України ціну на газ, перед цим, за версією слідства, двічі штучно завищивши її зі 179 до 352 доларів за тисячу кубометрів в період з 2008-го по 2010 рік. Так Росія навмисно накопичила борг України за газ, який використовувала при підписанні угод як аргумент на користь фактично безкоштовного перебування свого флоту на українській території.

Наслідком підписання цих угод стало збільшення російського контингенту в Криму, що в лютому 2014 року втілилося в початок операції по захопленню Криму і подальшої його анексії.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора про заочний арешт екс-президента Віктора Януковича. Мова йде про справу про незаконне привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я".

Додамо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий вирок набув чинності 2 жовтня 2020 року.

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