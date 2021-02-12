Вірастюк буде балотуватися в Раду, а в Києві Проспект Бандери знову став Московським: новини за 11 лютого

На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, спортсмен Василь Вірастюк буде балотуватися в Раду від "Слуги народу", суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери. Детальніше про те, що сталося в четвер, 11 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Вакцинацію осіб, які перехворіли коронавірусом, в Україні рекомендують проводити через півроку після задокументованої хвороби. Але щеплення можливе і раніше.

Міністерство охорони здоров'я затвердило розроблені Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Документ визначає, кого та в які терміни будуть вакцинувати від COVID-19.

Олександр Лукашенко заявив про плани налагодити виробництво в Білорусі китайської вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат Sinopharm.

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я, які працювали чотири тижні в Ухані, припускають, що COVID-19 міг почати своє поширення по світу не з грудня 2019 року, а на два місяці раніше.

Обстріли на Донбасі: двоє загиблих

11 лютого через обстріли на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців.

Близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер. Ще один український військовослужбовець загинув в результаті обстрілів в Новомихайлівки

Спортсмен Вірастюк балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

"Слуга народу" на з'їзді обрала спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати. Він балотуватиметься на проміжних виборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Довибори в парламент на 87-му мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області пройдуть 28 березня.

ООН закликала зняти блокаду лінії зіткнення на Донбасі та відкрити КПВВ

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликає сторони конфлікту на Донбасі зняти обмеження на свободу перетину лінії зіткнення. Також необхідно відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду. Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступник генерального секретаря з політичних питань і питань миробудівництва Розмарі ДіКарло.

За її словами, з початку пандемії COVID-19 і фактичним закриттям лінії розмежування стало складніше доставляти гуманітарну допомогу на Донбас. Особливо страждають пенсіонери, які не можуть потрапити на підконтрольну територію і отримати свої гроші.

У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце

Станом початок лютого 2021 року одразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки. Фактично ці партії ділять перші місця в рейтингу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Відносно більше голосів отримали б партія "Європейська солідарність", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором. Партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують відповідно 11,4% і 16,8%, партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%.

Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери

Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов до суду подавала спілка "Громадський контроль та порядок".

Суд встановив, що відповідне рішення КМДА було незаконним. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Лукашенко назвав умови своєї відставки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.

За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження. "В країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку", - назвав Лукашенко умови своєї відставки.

Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують

У четвер, 11 лютого, в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили ціни на бензин і дизельне паливо. Подорожчання склало 10-50 копійок за літр в залежності від мережі автозаправки.

Варто зазначити, що це вже третій підйом ціни на палива з початку 2021 року. Деякі експерти пов'язують це насамперед з ціною за кордоном на зовнішньому ринку.

Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

Різке похолодання прийде в Україну вже 12 лютого. Снігопади в країні закінчаться лише 14 лютого. Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Тим часом у зв'язку зі снігопадами школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання. Детально про обмеження та наслідки снігопадів - на РБК-Україна.