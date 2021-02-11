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У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 12:04
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом початок лютого 2021 року одразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки. Фактично ці партії ділять перші місця в рейтингу.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Відносно більше голосів отримали б партія "Європейська солідарність", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором. Партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують відповідно 11,4% і 16,8%, партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%.

Крім цього, четверта партія мінімально відстає від формальних лідерів (і її підтримка нижча в межах похибки порівняно з партією, що посідає формально третє місце в рейтингу). Партію "Батьківщина" підтримують 8,9% серед усіх респондентів та 13,2% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар’єру мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).

Як зазначають соціологи, порівняно з опитуванням, який КМІС проводив 22 січня, найбільше змінилися рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

"Хоча у випадку "ЄС" рейтинг змінився на +0,6% серед усіх респондентів і +2,8% серед тих, хто визначився, але формально це зміна в межах похибки (тому в цьому випадку можна говорити лише про певну тенденцію)", - йдеться повідомленні.

У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опитано 2005 респондентів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.

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