ООН закликала зняти блокаду лінії зіткнення на Донбасі та відкрити КПВВ

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликає сторони конфлікту на Донбасі зняти обмеження на свободу перетину лінії зіткнення. Також необхідно відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступник генерального секретаря з політичних питань і питань миробудівництва Розмарі ДіКарло.

За її словами, з початку пандемії COVID-19 і фактичним закриттям лінії розмежування стало складніше доставляти гуманітарну допомогу на Донбас. Особливо страждають пенсіонери, які не можуть потрапити на підконтрольну територію і отримати свої гроші.

"Ми закликаємо всіх, хто має вплив, допомогти зняти обмеження на свободу пересування через лінію дотику і забезпечити роботу достатньої кількості КПВВ", - заявила ДіКарло.

Вона також додала, що 120 партнерів намагаються надати допомогу понад 1,9 млн громадян України, які потребують її у відповідності з гуманітарним планом реагування ООН.