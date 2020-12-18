Помер Кернес, Шкарлета призначили міністром освіти, а Путін дав прес-конференцію: новини за 17 грудня

У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес, скандального Сергія Шкарлета призначили міністром освіти, президент Росії Володимир Путін дав прес-конференцію, в ході якої зробив заяви про Україну. Детальніше про те, що сталося в четвер, 17 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

В Україні критичними за рівнем захворюваності і смертності від COVID-19 є Чернігівська і Полтавська області. Найкраща ж ситуація з контролю за коронавірусом спостерігається у Вінницькій області.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.

Україна повинна отримати першу партію вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX в березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.

Верховній раді рекомендують ввести штрафи за підробку тестів на COVID-19. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав відповідний законопроект №4491.

В Україні будуть по-новому штрафувати за неправильно надіті на обличчя маски. Тепер підприємства зобов'язали дивитися за тим, чи не порушене це правило. Якщо побачать людину з маскою на підборідді - підприємство заплатить штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус. Це підтверджує Єлисейський палац.

Країни-члени Європейського союзу почнуть масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня. Прищеплювати жителів ЄС будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech.

Помер Геннадій Кернес

У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він проходив лікування від коронавірусу в берлінській клініці з вересня.

Минулого тижня у Кернеса погіршився стан здоров'я - у нього відмовили обидві нирки.

Чим запам'ятався епатажний мер першої української столиці - читайте в матеріалі. https://www.rbc.ua/ukr/styler/top-faktov-zhizni-kernesa-zapomnilsya-epatazhnyy-1608195291.html

Шкарлета призначили міністром освіти

Верховна рада призначила скандального Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімальна необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Рада схвалила закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Верховна рада прийняла в повторному другому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.

Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

Велика прес-конференція Путіна: основні заяви про Україну

В четвер, 17 грудня 2020 року, президент Росії Володимир Путін провів велику підсумкову прес-конференцію. В ході неї він відповів на широкий спектр зовнішньо та внутрішньополітичних питань.

РБК-Україна зібрало його свіжі заяви про Україну та врегулювання на Донбасі.

В Іспанії провели найбільшу за 10 років спецоперацію: затримали росіян та українців

Поліція Іспанії спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.

У поліції зазначають, що підозрювані, крім того, хотіли проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, держслужбовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів.

Росія усунута від участі в міжнародних змаганнях на 2 роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення у справі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Росію остаточно позбавили права участі в міжнародних змаганнях на 2 роки.

Рішення набуває чинності з 17 грудня 2020 року і триватиме до 16 грудня 2022 року. Протягом цього часу російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на чемпіонатах світу (зокрема, з футболу 2022 в Катарі) та Олімпійських іграх (в Токіо у 2021 році і в Пекіні у 2022 році). Виступати атлети з Росії зможуть тільки в нейтральному статусі.

Трамп відмовляється покинути Білий дім у день інавгурації Байдена, - CNN

Президент США Дональд Трамп говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Білий дім відмовився коментувати дану інформацію. Про це повідомляє CNN.

Раніше повідомлялось, що Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".

Не Мессі і не Роналду. ФІФА назвала найкращого футболіста 2020 року

Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). На нагороду також претендували капітан "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

У поточному році Левандовскі допоміг "Баварії" оформити требл, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів, ставши кращим бомбардиром турніру (15 голів). Також поляк разом з мюнхенською командою взяв Суперкубок УЄФА. Мессі не зміг завоювати жоден трофей, а Роналду виграв лише чемпіонат Італії.

В Україну повертається сніг: які області накриє опадами до кінця тижня

Погода в Україні до кінця тижня принесе мокрий сніг та сніг з дощем в ряд областей країни. Синоптики попереджають, що в поєднанні з мінусовою температурою в цих регіонах імовірна ожеледиця.

Так, в Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі три дні - з 18 по 20 грудня. Опади нагрянуть в країну вже в День святого Миколая, 19 грудня, а 20-го снігу і дощу стане ще більше.