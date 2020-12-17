ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада схвалила закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Новость на русском → Україна, Четвер 17 грудня 2020 11:26
Рада схвалила закон Зеленського про "інвестиційних нянь" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла в повторному другому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 252 нардепи.

Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Вони отримають прямий договір з урядом.

У документі зазначено, що загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектів.

Строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Супровід підготовки та реалізації таких проектів здійснює уповноважена установа. Оцінку такого проекту уповноважений орган проводить протягом 60 календарних днів з дня отримання документів.

У документі чітко прописано, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юрособи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, та юрособи, які зареєстровані у РФ.

Нагадаємо, 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". У другому читанні за нього проголосували тільки 40 парламентарів, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Цей закон парламент прийняв за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.

Як писало РБК-Україна, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Інвестиції Верховна Рада
NEWS
Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію