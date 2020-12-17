Велика прес-конференція Путіна: основні заяви про Україну

Сьогодні, 17 грудня 2020 року, президент Росії Володимир Путін проводить велику підсумкову прес-конференцію. В ході неї він вже відповів на широкий спектр зовнішньо та внутрішньополітичних питань.

РБК-Україна зібрало його свіжі заяви про Україну та врегулювання на Донбасі.

Про відносини між країнами

На думку Путіна, розвиток відносин між Росією і Україною залежить від української влади, якій, втім, нібито не вистачає політичної мужності.

"Практично всі попередні голови держави, і діючі, Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин з Росією. Але нічого не виходить", - заявив він.

Він також поскаржився на те, що після приходу до влади Зеленський почав вагатися і нібито постійно озирається на націоналістичні сили, що призводить до "завмирання процесу".

Про врегулювання на Донбасі

Путін підкреслив, що реалізація домовленостей нормандського саміту в Парижі зупинилася на припиненні вогню та обміні полоненими. Досі немає прогресу в соціальній та економічній сферах, а також в рамках політичного врегулювання.

"На мій погляд, врегулювання неминуче. Питання тільки коли? Це значною мірою залежить від сьогоднішньої української влади. Ну а ми, Росія підтримувала Донбас, так і буде підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу", - додав російський президент.

Про мінські угоди

Спроби української сторони домогтися перегляду мінських угод навряд чи увінчаються успіхом. Путін зазначає, що Києву слід поважати думку "представників Донбасу".

"Хочу звернути увагу на те, що мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН, а значить набули чинності міжнародного закону. Тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Потрібно з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу", - додав Путін.

Про воду в окупованому Криму

За його словами, в окупованому Криму на сьогодні проводяться геологічні дослідження, і частина водозабору перенаправляється.

"Судячи з усього, запасів хорошою прісної води в Криму власних достатньо. Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися", -зазначив Путін.

Він також додав, що опріснення морської води буде дорогим і неефективним, а в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під землею можуть бути великі запаси прісної води. І запевнив, що Москва не буде економити на питанні водопостачання.