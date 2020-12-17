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Не Мессі і не Роналду. ФІФА назвала найкращого футболіста 2020 року

Новость на русском → Цюрих, Четвер 17 грудня 2020 21:38
Не Мессі і не Роналду. ФІФА назвала найкращого футболіста 2020 року Фото: премія The Best Award (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Вера Олейник

Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). На нагороду також претендували капітан "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Церемонія оголошення переможців The Best пройшла в онлайн-форматі через складну епідеміологічну ситуацію.

У поточному році Левандовскі допоміг "Баварії" оформити требл, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів, ставши кращим бомбардиром турніру (15 голів). Також поляк разом з мюнхенською командою взяв Суперкубок УЄФА. Мессі не зміг завоювати жоден трофей, а Роналду виграв лише чемпіонат Італії.

Кращим тренером року другий рік поспіль був визнаний наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп, кращим воротарем у 2020 році став голкіпер "Баварії" і збірної Німеччини Мануель Нойєр. Премія Пушкаша, яка вручається за найкрасивіший гол, дісталася форварду "Тоттенхем Хотспур" Сон Хин Міну.

У жіночому футболі звання кращої футболістки дісталося Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), кращий тренер у жінок - Саріна Вигман (збірна Нідерландів), найкращий воротар у жінок - Сара Буадді ("Ліон").

А ось так виглядає команда року за версією ФІФА:

Нагадаємо, минулого року кращим футболістом світу був визнаний Мессі.

Культове французьке видання France Football через пандемію коронавірусу відмовилося присуджувати нагороду "Золотий м'яч" за 2020 рік.

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