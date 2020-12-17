Помер Геннадий Кернес

У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він проходив лікування від коронавірусу в берлінській клініці з вересня.

Про це в Telegram повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

За його словами, Кернес помер в ніч на 17 грудня. У нього зупинилося серце.

"Сьогодні вночі зупинилося величезна добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг", - написав Фукс.

Також підтвердив смерть Кернеса і його син Родіон Гайсинський в Instagram.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив, що поки невідомі дата і місце похорону.

"Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про їх місці - це питання ми будемо вирішувати в найближчі години", - написав Терехов в Facebook.

Нагадаємо, в середині вересня в Харківській міськраді офіційно підтвердили, що Кернес заразився COVID-19. Пізніше стало відомо, що він був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні. У нього були пошкоджені 70 відсотків легких.

Минулого тижня у Кернеса погіршився стан здоров'я - у нього відмовили обидві нирки.

Геннадій Кернес займав посаду мера Харкова з 2010 року. На місцевих виборах в жовтні він здобув перемогу в першому турі. 9 грудня Кернеса оголосили мером без прийняття присяги. На сесії міськради він був відсутній.