ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Помер Геннадий Кернес

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 09:20
Помер Геннадий Кернес Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він проходив лікування від коронавірусу в берлінській клініці з вересня.

Про це в Telegram повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

За його словами, Кернес помер в ніч на 17 грудня. У нього зупинилося серце.

"Сьогодні вночі зупинилося величезна добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг", - написав Фукс.

Також підтвердив смерть Кернеса і його син Родіон Гайсинський в Instagram.

Помер Геннадий Кернес

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив, що поки невідомі дата і місце похорону.

"Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про їх місці - це питання ми будемо вирішувати в найближчі години", - написав Терехов в Facebook.

Нагадаємо, в середині вересня в Харківській міськраді офіційно підтвердили, що Кернес заразився COVID-19. Пізніше стало відомо, що він був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні. У нього були пошкоджені 70 відсотків легких.

Минулого тижня у Кернеса погіршився стан здоров'я - у нього відмовили обидві нирки.

Геннадій Кернес займав посаду мера Харкова з 2010 року. На місцевих виборах в жовтні він здобув перемогу в першому турі. 9 грудня Кернеса оголосили мером без прийняття присяги. На сесії міськради він був відсутній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Генадій Кернес преступления
NEWS
Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію