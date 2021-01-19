В Україні знизили ціни на газ, а Навального заарештували: новини за 18 січня

Кабмін знизив ціни на газ для українців, суд в РФ заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, Білорусь позбавили права проводити Чемпіонат світу з хокею. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 18 січня - в матеріалі РБК-Україна

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В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр

Уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

Нова ціна буде діяти як мінімум до кінця березня.

Німецькі екологи домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2"

Екологи в Німеччині домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2". Зокрема, після того, як оскаржили дозвіл на роботи в економічній зоні Німеччини, цей дозвіл тимчасово призупинило дію.

Також стало відомо, що Сполучені Штати планують ввести санкції відносно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" та його власників. Санкції можуть бути введені вже у вівторок, 19 січня.

Залізничні квитки подорожчають: на скільки збільшиться вартість у 2021 році

Вартість залізничних квитків в Україні зросте на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

Суд виправдав догхантера Святогора, не знайшли складу злочину

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав доґхантера Олексія Святогора, який вбив сотні безпритульних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України. Докази прокуратури суддя вважає необґрунтованими. Було постановлено, що вина Святогора в інкримінованих йому злочинах не доведена.

У громадській організації UAnimals зазначили, що, на думку суду, заяви шкуродера є його суб'єктивною думкою і не можуть вважатися пропагандою жорстокого поводження з тваринами.

Суд заарештував Навального на 30 діб

Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід прямо у відділі поліції управління МВС по місту Химки. Навального заарештовано на 30 діб

Після свого арешту Навальний закликав прихильників в Росії виходити на акції протесту. Крім того, оточення опозиціонера заявило про підготовку масових акцій по всій Росії у суботу, 23 січня.

Білорусь залишилася без хокею: Мінськ позбавили права проведення Чемпіонату світу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Білорусь права проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Рада федерації ухвалила відповідне рішення після уважного та ретельного розгляду ситуації в Білорусі.

Як наголосили в IIHF, федерація несе відповідальність за всіх учасників чемпіонату і, якщо федераціі має сумніви щодо безпеки гравців, офіційних персон, глядачів та ЗМІ, то вона має право відкликати чемпіонат з країни, що його приймає.

У Києві побудують нові станції метро: що передбачає Генплан

У Києві продовжує розвиватися транспортна інфраструктура, зокрема це стосується і станцій метро. На питання, де планується відкриття нових станцій відповіли розробники Генерального плану столиці.

Генплан передбачає подовження Оболонсько-Теремковской гілки метрополітену до вулиці Дмитра Луценка та будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену до Кільцевої дороги.

Українські зірки заспівали на прийомі у Лукашенка, а той вручив їм ордени

На новорічне свято до Олександра Лукашенка в Мінськ поїхали дві українські співачки – Ірина Білик та Еліна Іващенко. Вони виступили на святковому концерті 16 січня разом із зірками російської естради, а також отримали з рук Лукашенко ордена.

Варто відзначити, що виконавці спочатку почали публікувати фото із заходу, але потім їх видалили або заблокували можливість переглядати та коментувати.

Погодні рекорди стануть нормою: кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік

Погода в Україні принесла сніг і морози, які в нинішніх кліматичних умовах практично аномальні. Чи надовго сніжна зима в країні, чи чекати ще таких "аномалій" в холодному сезоні, і що готує нам 2021 рік - читайте в нашому матеріалі.