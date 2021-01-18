Білорусь залишилася без хокею: Мінськ позбавили права проведення Чемпіонату світу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Білорусь права проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Рада федерації ухвалила відповідне рішення після уважного та ретельного розгляду ситуації в Білорусі.

Про це йдеться у заяві на сайті IIHF.

Як наголосили в IIHF, федерація несе відповідальність за всіх учасників чемпіонату і, якщо федераціі має сумніви щодо безпеки гравців, офіційних персон, глядачів та ЗМІ, то вона має право відкликати чемпіонат з країни, що його приймає.

Тому, після комплексної перевірки, зустрічі з урядом Білорусі та незалежної експертної оцінки, Рада федерації вирішила перенести чемпіонат з Білорусі.

"Дуже шкода, що довелося скасувати заявку на спільне проведення чемпіонату в Мінську та Ризі", - сказав президент IIHF Рене Фезель.

Найближчим часом федерація має вирішити, хто буде проводити чемпіонат замість Білорусі. Водночас, як пише Delfi, Латвійська федерація хокею повідомила IIHF, що готова провести у себе весь чемпіонат світу. Керівництво федерації Латвії висловило готовність прийняти всі 16 команд, а не тільки дві підгрупи, як планувалося спочатку.

Зазначимо, з серпня минулого року в Білорусі тривають акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Акції супроводжуються затриманнями протестувальників з застосуванням сили та спецзасобів.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко назвав свою версію тривалих протестів у Білорусі. На його думку, до акцій протесту причетні люди, які часто виїжджали за кордон.