ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд заарештував Навального на 30 діб

Новость на русском → Москва, Понеділок 18 січня 2021 15:51
Суд заарештував Навального на 30 діб Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)
Автор: Анастасия Рокитна

Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід прямо у відділі поліції управління МВС по місту Химки. Він повернувся в Росію вчора, його відразу затримали.

Про це повідомляє адвокат опозиціонера Вадимир Кобзєв на своїй сторінці в Twitter.

Представник Міністерства внутрішніх справ Росії попросив суд арештувати опозиціонера на 30 діб. Суд погодив клопотання.

"Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року", - повідомив адвокат.

Суд заарештував Навального на 30 дібФото: Навальний у відділенні (twitter.com/IKONASTILYA420)

ФСВП просив суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".

Фото: засідання суду

По "Ів Роше" йому раніше оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.

Присутні на вулиці у хімкінського відділу поліції скандують гасла: "Відпускай!", "Свободу!" і "Не забудемо, не пробачимо!".

Оновлено 16:43.

Після свого арешту Навальний закликав прихильників в Росії виходити на акції протесту. Крім того, оточення опозиціонера заявило про підготовку масових акцій по всій Росії у суботу, 23 січня.

Як Навальний повернувся в Росію

Опозиціонер Олексій Навальний був затриманий вчора в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

Його затримали під час проходження прикордонного контролю, де разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. При цьому Навальному не повідомили причину затримання, відмовили в супроводі адвоката, а також не поставили штамп в паспорт про перетин кордону РФ.

Навальний сказав, що умови, в яких він провів ніч, "нормальні". Камера "тепла і досить чиста".

Реакція України та світу

Ряд країн, Європейський Союз і НАТО засудили затримання Навального. Україна також зробила заяву з цього приводу.

"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", - йдеться в заяві МЗС України.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала владу РФ негайно звільнити Навального. З такою ж заявою виступив генсек НАТО.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Навальный
NEWS
Суд заарештував Навального на 30 діб
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Суд заарештував Навального на 30 діб
DAILY
Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує