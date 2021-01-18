Залізничні квитки подорожчають: на скільки збільшиться вартість у 2021 році

За рік вартість квитків зросте на 22%

Вартість залізничних квитків в Україні зросте на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки", - повідомив міністр.

За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2019 року прес-служба АТ "Укрзалізниця" повідомила про плани підвищувати тарифи на пасажирські перевезення по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року. Таким чином, планувалося, що у результаті, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

Водночас у березні Міністерство інфраструктури України відмовилося погодити індексацію тарифів на проїзд залізничним транспортом пасажирів, яку планували почати з 1 березня 2020 року.