США введуть санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2"

Сполучені Штати планують ввести санкції відносно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" та його власників. Санкції можуть бути введені вже у вівторок, 19 січня.

Про це повідомляє Handelsblat.

За інформацією видання, США вже повідомили уряд Німеччини та інших європейських партнерів про введення санкцій проти "Фортуни".

Як зазначає видання, тим самим вперше Сполучені Штати не тільки погрожують санкціями, але і насправді вводять їх.

За даними російського "Газпрому", 94% спірного трубопроводу вже завершено. Як і раніше не вистачає близько 150 кілометрів, з яких близько 120 знаходяться в данських водах і близько 30 кілометрів - в німецьких водах.

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) схвалило будівництво газопроводу "Північний потік - 2" в Балтійському морі у водах Німеччини. Російське судно "Фортуна", вийшло з порту Вісмар в четвер і знаходилося в Балтійському морі біля Ростока. Після досягнення позиції в данських водах перед прокладанням труб почнуться підготовчі роботи і випробування.

Нагадаємо, у команді обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядають можливість припинення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи відновляться в кінці січня або початку лютого.

Також стало відомо, що першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні.

Зазначимо, проти цього газопроводу активно виступає Україна, оскільки запуск ще одного маршруту поставок російського газу в Європу може позначитися на українському транзиті.