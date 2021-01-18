ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Адаптивний карантин продовжать до квітня, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, Понеділок 18 січня 2021 10:25
Адаптивний карантин продовжать до квітня, - Шмигаль Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Станом на зараз поточний карантин запроваджений до кінця лютого.

"Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - пояснив Шмигаль і додав, що "карантин дуже довго триватиме цього року".

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інший питання", - підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що уряд вважає необхідними нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні підтвердили 3034 нових випадки коронавірусу. Це мінімум з 28 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Денис Шмигаль Карантин
NEWS
В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
DAILY
Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує