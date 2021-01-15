Україна в лютому може отримати Pfizer, а ЄСПЛ виніс рішення щодо Криму: новини за 14 лютого

У лютому Україна може отримати вакцину Pfizer в рамках ініціативи COVAX, Міжнародний валютний фонд стурбований зниженням цін на газ в Україні, Європейський суд з прав людини визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму". Детальніше про те, що сталося в четвер, 14 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: новини за 14 січня

Тарифна нарада нардепів з Кабміном: що вирішили

Ввечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів з представниками Кабінету міністрів та НКРЕКП. Обговорили зниження ціни на транспортування газу. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, на нараді домовилися про обмеження ціни за транспортування газу - не більше 1,79 гривні. А максимальна ціна на газ буде не більше 6,99 гривні за кубометр. Ціна на газ, як розповіла Гришина, буде майже однаковою по всій Україні.

Також повідомляється, що МВФ стурбований планами українського уряду в ручному режимі знизити ціни на газ для населення.

ЄСПЛ визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом декількох днів різко збільшила військове угруповання на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.

Водночас ЄСПЛ не буде розглядати питання анексії Криму. Суд у Страсбурзі визнав, що неправомочний виносити такі рішення.

Верховний суд визнав незаконним звільнення Семочко

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, в 2019 році Семочко був звільнений з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Після публікації журналістами матеріалу про Семочка, щодо нього було відкрито кримінальну справу за фактом державної зради.

Трансплантаційна незалежність: Україна співпрацюватиме з США та Ізраїлем

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна активізує роботу щодо розвитку трансплантації. Цього року наша держава посилить співпрацю у цьому напрямі зі США та Ізраїлем.

"Ми хочемо досягнути трансплантаційної незалежності вже за три роки. Це означає, що кожен громадянин, якому знадобиться пересадка органів або трансплантація кісткового мозку, йому ця допомога буде надана в Україні, не треба буде їхати за кордон", - пояснив міністр.

Навального оголосили в Росії в розшук

Опозиціонер Олексій Навальний оголошений в Росії у федеральний розшук. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що він "ухиляється від контролю".

Повідомляється, що Навальний буде затриманий після повернення до Російської Федерації.

Уляна Супрун - в Україні: з'явився фотодоказ

Уляна Супрун не полетіла до Сполучених Штатів Америки, а живе й працює в Україні. Свіжі фото з екс-очільницею міністерства охорони здоров'я показала відома журналістка і актриса Яніна Соколова на своїй Facebook-сторінці.

"З’їздила з синами в гості до Уляни Супрун. Ні, не до Америки, як розтиражували проросійські фейкаметники, куди Супрун ніби-то повернулася назавжди. Це брехня", - пише вона.

Помер творець "Єралашу" Борис Грачевський

У четвер, 14 січня, помер творець культового дитячого гумористичного шоу "Єралаш" Борис Грачевський. У грудні 71-річному кінорежисерові діагностували коронавірус.

Грачевський заразився коронавірусною інфекцією 21 грудня, через тиждень його поклали в лікарню. Пізніше перед Новим роком його дружина розповіла, що він перебуває у стабільно важкому стані. Після цього режисера перевели в реанімацію.

У Київ прийшла зимова казка: фото і відео снігопаду

У четвер, 14 січня, на Київ обрушився потужний снігопад, який порадував жителів і гостей столиці, а особливо дітей. Але така погода приносить набагато менше радості комунальникам і водіям, які стикаються з труднощами.

Тим не менше, враховуючи, що цієї зими снігу майже не було в Києві, теж можна порадіти "зимовій казці", яка знаходиться за вікном (фото, відео).