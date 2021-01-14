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Мега-локдаун в Німеччині: Меркель хоче зупинити громадський транспорт

Новость на русском → Берлін, Четвер 14 січня 2021 18:56
Мега-локдаун в Німеччині: Меркель хоче зупинити громадський транспорт Фото: Ангела Меркель (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Німеччині розглядають можливість чергового посилення карантину. В рамках нього можуть зупинити роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє Bild.

Посилення і введення так званого "мега-локдауну" може відбутися наступного тижня і триватиме мінімум до 31 січня, хоча канцлер Ангела Меркель думає про посилення карантину до кінця лютого.

Голова уряду стурбована мутаціями коронавірусу, через що і розглядає посилення заходів. Серед нових обмежень може бути зупинка роботи громадського транспорту, введення комендантської години і відправлення, за можливості, працівників підприємств на віддалену роботу.

Ці заходи Меркель два дні тому вже обговорила з міністром охорони здоров'я Йенсом Шпаном. 20 січня вона хоче провести нараду з керівниками регіонів і вирішити питання щодо більш жорсткого локдауну.

Сьогодні повідомлялося, що у Німеччині за середу, 13 січня, зафіксували 1244 смерті від коронавірусу. Це найбільший добовий приріст за період пандемії.

Раніше, головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я не буде наполягати на тому, щоб жорсткий карантин було продовжено після 25 січня. Очікується, що Україна перейде на адаптивний карантин.

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