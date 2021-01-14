ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тарифна нарада нардепів з Кабміном: що вирішили

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 22:17
Тарифна нарада нардепів з Кабміном: що вирішили Фото: Юлія Гришина (facebook.com/j.gryshyna)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів з представниками Кабінету міністрів та НКРЕКП. Обговорили зниження ціни на транспортування газу.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, на нараді домовилися про обмеження ціни за транспортування газу - не більше 1,79 гривні. А максимальна ціна на газ буде не більше 6,99 гривні за кубометр. Ціна на газ, як розповіла Гришина, буде майже однаковою по всій Україні.

"Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень", - додала вона.

Як зазначила нардеп, уряд ухвалить постанову щодо тарифі 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня.

Нагадаємо, уряд шукає шляхи зниження тарифів на газ для населення. На минулому засіданні Кабмін оголосив про плани запровадження державного регулювання ціни на газ. Планують встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Крім того, сьогодні питання зниження тарифів Кабмін обговорив з МВФ. Вирішили шукати компроміс.

Додамо, про зниження ціни на газ заговорили після початку протестів у містах України. Сьогодні невдоволені тарифами українці знову перекривали дороги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України тарифи на жкг Ціна на газ
NEWS
МОЗ і поліція перевірять гірськолижні курорти щодо дотримання карантину
Роман Тверденкоредактор стрічки новин МОЗ і поліція перевірять гірськолижні курорти щодо дотримання карантину
DAILY
Долар під прицілом. Що буде з американською валютою у 2021 році
Вікторія Подолянець, Ростислав Шаправський Долар під прицілом. Що буде з американською валютою у 2021 році