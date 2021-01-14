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МВФ стурбований зниженням цін на газ в Україні, - Марченко

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 15:19
МВФ стурбований зниженням цін на газ в Україні, - Марченко Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний валютний фонд (МВФ) стурбований планами українського уряду в ручному режимі знизити ціни на газ для населення. Кабінет міністрів намагається донести до фонду необхідність такого кроку.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в меморандумі з МВФ прописано зобов'язання України щодо ринкового формування тарифів на ринку природного газу.

"Про те, що таке рішення можливо, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони стурбовані, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов'язання", - зазначив Марченко.

Він підкреслив, що на сьогодні головне питання полягає в тому, буде чи зниження тарифів постійним або тимчасовим рішенням.

"Цим займається активно в. о. міністра енергетики (Юрій Вітренко, - ред.). Вчора у нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації", - додав Марченко.

Міністр також зазначив, що Кабінет міністрів намагається пояснити МВФ, що високі тарифи на газ можуть мати негативні наслідки для економіки України в цілому і уряд зобов'язаний приймати рішення в "пожежному порядку".

Нагадаємо, з 1 січня в Україні помітно зросли ціни на газ і Кабінет міністрів пообіцяв, що з лютого тариф не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Крім того, українцям, які використовують електроенергію для опалення, обіцяють субсидії.

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