Суд продовжив арешт Антоненко, а "Шахтар" обіграв "Реал": новини за 21 жовтня

Суд продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко, в Чехії оголосили локдаун через пандемію коронавируса, "Шахтар" обіграв "Реал" в першому турі Ліги чемпіонів. Детальніше про те, що сталося в середу, 21 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Суд продовжив арешт Антоненка

Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 19 грудня. Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб.

Вона задовольнила клопотання прокуратури і продовжила запобіжного заходу для обвинувачених.Захист просив відпустити Антоненка з-під варти. Після винесення вироку під судом сталися сутички.

Першого заступник голови НБУ Рожкову позбавили більшості повноважень

Правління Національного банку України (НБУ) 20 жовтня змінило підпорядкування структурних підрозділів між членами правління. Більшість повноважень першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової перейшли до голови НБУ Кирила Шевченка.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

У Путіна заявили, що вирішать водну кризу в Криму без України

У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, саме Україна "перекрила кран". "Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану", - вважає Пєсков.

У Чехії оголосили локдаун через пандемію коронавірусу

Уряд Чехії оголосив про введення жорстких карантинних обмежень задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусної інфекції. Вони діятимуть в країні до 3 листопада.

Таким чином, з 22 жовтня у Чехії магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг будуть закриті. Також уряд рекомендує роботодавцям організувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами. Крім того, буде обмежено вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким.

Папа Римський підтримав право одностатевих пар на створення сім'ї

Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар. Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.

Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.

У Києві в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 сталися два самогубства за тиждень

У Києві в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом сталися два самогубства за тиждень. За цим інцидентів поліція відкрила кримінальні провадження. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, обидва загиблих перебували в інфекційних відділеннях двох столичних лікарень.

"Шахтар" на виїзді обіграв "Реал" в першому турі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в гостях впорався з "Реалом" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мадриді стадіоні "Альфредо Ді Стефано" і завершилася з рахунком 3:2.

У наступному турі чемпіон України прийме італійський "Інтер", а "Реал" на виїзді зустрінеться з "Боруссією" з Менхенгладбаха. Обидва матчі пройдуть 27 жовтня.