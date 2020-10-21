"Шахтар" на виїзді обіграв "Реал" в першому турі Ліги чемпіонів

Історична перемога "гірників"

Донецький "Шахтар" в гостях впорався з "Реалом" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мадриді стадіоні "Альфредо Ді Стефано" і завершилася з рахунком 3:2.

У першому таймі "гірники" громили суперника. Мадридський клуб домінував на полі в перші 15 хвилин, надалі донеччани адаптувалися і перехопили ініціативу. Рахунок відкрив Тете на 29 хвилині, через чотири хвилини Варан відзначився автоголом, а на 42 хвилині Соломон зробив рахунок розгромним.

БУУУУУМ! Мы громим «Реал» 3:0 в Мадриде после первых 45 минут!



Какая игра в Лиге чемпионов! Ваши впечатления? #РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/3NtjiotBn2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

Підопічні Зінедіна Зідана почали відіграватись у другому таймі. Модріч скоротив відставання на 53 хвилині, ще через шість забив Вінісіус. У доданий час Вальверде міг рятувати для "Реала" нічию, але суддя після перегляду відеоповтору скасував гол через офсайд.

ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ!



НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы!



Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. #РеалШахтер #UCL https://t.co/7t0kqqMiVn pic.twitter.com/f4gf1tgp4u — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

У наступному турі чемпіон України прийме італійський "Інтер", а "Реал" на виїзді зустрінеться з "Боруссією" з Менхенгладбаха. Обидва матчі пройдуть 27 жовтня.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" зіграють в Лізі чемпіонів проти іспанських команд без уболівальників.