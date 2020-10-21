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"Шахтар" на виїзді обіграв "Реал" в першому турі Ліги чемпіонів

Новость на русском → Мадрид, Середа 21 жовтня 2020 21:50
"Шахтар" на виїзді обіграв "Реал" в першому турі Ліги чемпіонів Фото: "Реал" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Вера Олейник

Історична перемога "гірників"

Донецький "Шахтар" в гостях впорався з "Реалом" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мадриді стадіоні "Альфредо Ді Стефано" і завершилася з рахунком 3:2.

У першому таймі "гірники" громили суперника. Мадридський клуб домінував на полі в перші 15 хвилин, надалі донеччани адаптувалися і перехопили ініціативу. Рахунок відкрив Тете на 29 хвилині, через чотири хвилини Варан відзначився автоголом, а на 42 хвилині Соломон зробив рахунок розгромним.

Підопічні Зінедіна Зідана почали відіграватись у другому таймі. Модріч скоротив відставання на 53 хвилині, ще через шість забив Вінісіус. У доданий час Вальверде міг рятувати для "Реала" нічию, але суддя після перегляду відеоповтору скасував гол через офсайд.

У наступному турі чемпіон України прийме італійський "Інтер", а "Реал" на виїзді зустрінеться з "Боруссією" з Менхенгладбаха. Обидва матчі пройдуть 27 жовтня.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" зіграють в Лізі чемпіонів проти іспанських команд без уболівальників.

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