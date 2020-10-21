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Суд продовжив арешт Антоненка

Новость на русском → Київ, Середа 21 жовтня 2020 19:38
Суд продовжив арешт Антоненка Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко, Олег Черниш

Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 19 грудня.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб.

Вона задовольнила клопотання прокуратури і продовжила запобіжного заходу для обвинувачених.Захист просив відпустити Антоненка з-під варти. Суд вирішив залишити його під арештом ще на 60 діб.

Також продовжено цілодобовий домашній арешт Юлії Кузьменко та особисте зобов'язання Яни Дугарь.

Рішення суду викликало невдоволення у присутніх в залі і суддя Голуб вирішила перенести процес на 17 листопада.

Раніше повідомлялося, що суд відмовився у задоволенні клопотання сторони захисту щодо допиту чинних та колишніх високопосадовців у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ та колишнього генпрокурора.

Також РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість усунутого Юрія Михайленка. Новим основним присяжним став Юрій Федоренко.

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