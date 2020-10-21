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У Путіна заявили, що вирішать водну кризу в Криму без України

Новость на русском → Москва, Середа 21 жовтня 2020 13:01
У Путіна заявили, що вирішать водну кризу в Криму без України Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, саме Україна "перекрила кран".

"Росія - це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крану", - вважає Пєсков.

Нагадаємо, в Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру в разі опору кримчан в цьому питанні.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна поставляла воду в Крим, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.

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