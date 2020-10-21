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Папа Римський підтримав право одностатевих пар на створення сім'ї

Новость на русском → Ватикан, Середа 21 жовтня 2020 21:15
Папа Римський підтримав право одностатевих пар на створення сім'ї Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/faonews)
Автор: Роман Тверденко

Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.

"Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.

Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.

Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

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