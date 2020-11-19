Вартість вакцини від коронавирусу і закриття ще однієї справи проти Труханова: новини за 18 листопада

Названа вартість однієї дози вакцини від коронавируса для України, Вищий антикорупційний суд закрив ще одну справу проти міського голови Одеси Геннадія Труханова, в Україну йде антициклон Thodo. Детальніше про те, що сталося в середу, 18 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Раді рекомендують остаточно прийняти закон Зеленського про референдум

Комітет з питань організації державної влади рекомендує Верховній раді остаточно схвалити закон президента Володимира Зеленського про народовладдя через всеукраїнський референдум. Законопроект №3612 рекомендують схвалити в другому читанні.

Таке рішення підтримали 18 членів комітету. Троє парламентаріїв утрималися.

Нормандська зустріч лідерів планується до 24 грудня, - Арестович

Зустріч у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планується до 24 грудня 2020 року. До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За словами Арестовича, російська сторона запропонувала список з чотирьох категорій: встановлений та згоден на обмін, згоден на обмін та підготовлений до нього, встановлений, але не згодний на обмін, не встановлений.

ВАКС закрив ще одну справу проти Труханова

Вищий антикорупційний суд закрив ще одну справу проти міського голови Одеси Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації. Суд послався на рішення Конституційного суду про скасування відповідальності за такі правопорушення.

Таким чином, суд постановив закрити кримінальне провадження проти Труханова, в якому його обвинувачували у недостовірному декларуванні у 2015 та 2016 роках на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Транш МВФ очікується в кінці 2020 або на початку 2021 року, - Мокан

Наступний транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні очікується наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Київ має погодити з Фондом три основних питання. Про це в ефірі "Україна 24" заявив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

"Зараз йде мова про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога Євросоюзу, транш якого становить 600 млн євро", - зазначив Мокан.

На "Львівську залізницю" постачали браковані російські запчастини, - СБУ

Правоохоронці блокували нелегальний механізм постачання на "Львівську залізницю" неякісних російських запчастин. Запчастини ввозилися в Україну через окуповані території Донбасу. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Механізм, за даними правоохоронців, був організований за сприянням посадовців регіональної філії УЗ та діяв протягом 2019-2020 років. Серед запчастин, які постачалися на залізницю, були взагалі непридатні для використання.

Антициклон Thodo принесе 14-градусний мороз і штормовий вітер: нові карти погоди

Погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде визначатися антициклоном Thodo, який принесе сильні морози на Схід країни. А фронти з північного циклону, які підпиратимуть з північно-заходу, зумовлять опір, і, як наслідок, сильний вітер.

Але опади малоймовірні, пише синоптик Наталка Діденко в Facebook. "Вітер до штормового у західних та північних областях, а ще й задме в Криму, Приазов'ї", - повідомляє Діденко.