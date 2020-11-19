Стоимость вакцины от коронавируса и закрытие еще одного дела против Труханова: новости за 18 ноября

Названа стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины, Высший антикоррупционный суд закрыл еще одно дело против городского головы Одессы Геннадия Труханова, в Украину идет антициклон Thodo. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Раде рекомендуют окончательно принять закон Зеленского о референдуме

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде окончательно одобрить закон президента Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум. Законопроект №3612 рекомендуют одобрить во втором чтении.

Такое решение поддержали 18 членов комитета. Трое парламентариев воздержались.

Нормандская встреча лидеров планируется до 24 декабря, - Арестович

Встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года. До этой даты украинская сторона хочет провести обмен удерживаемыми лицами. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.

ВАКС закрыл еще одно дело против Труханова

Высший антикоррупционный суд закрыл еще одно дело против городского головы Одессы Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации. Суд сослался на решение Конституционного суда об отмене ответственности за такие правонарушения.

Таким обрахом, суд постановил закрыть уголовное производство против Труханова, в котором его обвиняли в недостоверном декларировании в 2015 и 2016 годах на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Транш МВФ ожидается в конце 2020 или начале 2021 года, - Мокан

Следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Киев должен согласовать с Фондом три основных вопроса. Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил Мокан.

На "Львовскую железную дорогу" поставляли бракованные российские запчасти, - СБУ

Правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей. Запчасти ввозились в Украину через оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Механизм, по данным правоохранителей, был организован при содействии должностных лиц регионального филиала УЗ и действовал в течение 2019-2020 годов. Среди запчастей, которые поставлялись на железную дорогу, были вообще непригодны для использования.

Антициклон Thodo принесет 14-градусный мороз и штормовой ветер: новые карты погоды

Погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет определяться антициклоном Thodo, который принесет сильные морозы на Восток страны. А фронты из северного циклона, которые будут подпирать с северо-запада, обусловят сопротивление, и, как следствие, сильный ветер.

Но осадки маловероятны, пишет синоптик Наталка Диденко в Facebook. "Ветер до штормового в западных и северных областях, а еще и задует в Крыму на Приазовье", - сообщает Диденко.