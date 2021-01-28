СБУ опублікувала переговори про замах на генерала Наумова, а Україну накрила негода: новини за 27 січня

Служба безпеки України підтвердила, що колишній заступник глави відомства Дмитро Нескоромний підозрюється в причетності до замаху на генерала Андрія Наумова, The Economist повідомляє, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавируса не раніше 2023 року, в Україні оголошено червоний рівень небезпеки через погоду. Детальніше про те, що сталося в середу, 27 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Підготовка вбивства співробітника СБУ: опубліковані докази причетності Нескоромного

Служба безпеки України підтвердила, що колишній заступник глави відомства Дмитро Нескоромний підозрюється слідством у причетності до замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова. Про це повідомляє офіційний сайт СБУ, опублікувавши також аудіо-, відео - і фотодокази.

За даними слідства, Нескоромний вирішив замовити вбивство Наумова, оскільки той нібито заважав поверненню колишнього заступника глави відомства на високу посаду, а також перешкоджав призначень людей з команди Нескоромного в Службу безпеки.

Зеленський відкликав з Ради закон про розпуск КСУ

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради свій законопроект "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - 27 січня проект відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту. Зазначено, що 29 жовтня глава держави вніс законопроект до ВР і визначив його як невідкладний. При цьому його так і не розглянули в профільному комітеті.

Росія хоче реалізувати в Україні сценарій "керованого хаосу", - розвідка

Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія має на меті реалізацію в Україну сценарію "керованого хаосу". Цей "керований хаос" має розчистити дорогу для реваншу проросійських сил в Україні. Про це йдеться у "Білій книзі", яку представила Служба зовнішньої розвідки.

Як пояснили розвідники, основними передумовами реалізації цього сценарію є: внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки України з боку Заходу.

Кабмін затвердив іпотеку під 7%: умови програми

Кабінет міністрів України затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних. На таких умовах можна буде придбати житло, побудоване не раніше 2015 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зазначимо, з минулої осені українські банки почали надавати іпотеку під 10%, однак сьогоднішня постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва буде компенсувати процентну ставку до рівня 7%.

Під знаком опитування. Як і навіщо Рада ухвалила закон про референдум

26 січня депутати ухвалили закон Зеленського про всеукраїнський референдум. Це всього лише один із цілого пакету ініціатив з народовладдя, обіцяних президентом перед виборами. Представники опозиції та експертних кіл насторожені, що ця ініціатива може перетворитися в інструмент "політичних ігор" і поляризації суспільства. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Європа і Росія мають бути разом, - Путін

Російський президент Володимир Путін вважає, що Європа і Росія мають бути разом. Обидві сторони є "абсолютно природними партнерами". Про це він заявив на форумі в Давосі, який проходить в онлайн-режимі.

Також Путін заяви, що ведення санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. А світові гравці в переломні моменти мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".

У Києві не буде трьох станцій метро: від їх будівництва відмовилися

У київському метрополітені повідомили про відмову будівництва трьох запланованих станцій. Мова йде про "Биківню" (Броварська), "Лісництво" і "Старобориспільську" станції. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Генерального плану Києва.

Метро Києва відмовилося від будівництва цих станцій, через те, що на них не буде достатнього пасажиропотоку. З остаточної редакції проекту Генерального плану їх викреслили.

В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото

Під Одесою повалили пам'ятник Володимиру Леніну, який, за даними активістів, був останньою скульптурою лідера більшовиків на території України, де діють органи державної влади. Відповідне фото 27 січня опублікував голова громадської організації "Світанок", співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" і "Мова.Харків" Вадим Поздняков у своєму Facebook.

Фінал масштабної хвилі "ленінопада" відбувся у селі Старі Трояни Ізмаїльського району під Одесою, де "ховався" від очей декомунізаторів останній вождь (фото).

Червоний рівень небезпеки. Україну засипає снігом: хто під загрозою

Україну накрила негода зі снігопадами і хуртовинами. У найближчі дні водіїв закликають не сідати за кермо через ожеледицю і снігові замети. Погіршення погодних умов очікується в декількох регіонах, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.