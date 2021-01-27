Європа і Росія мають бути разом, - Путін

Російський президент Володимир Путін вважає, що Європа і Росія мають бути разом. Обидві сторони є "абсолютно природними партнерами".

Про це він заявив на форумі в Давосі, який проходить в онлайн-режимі.

За його словами, у Європи та Росії загальна культура і, по суті, це "одна цивілізація". Він також нагадав, що французькі лідери говорили про необхідність створення єдиного простору від Лісабону до Уралу.

"Я особисто чув позицію колишнього видатного європейського політичного діяча, канцлера Гельмута Коля, який говорив про те, що якщо європейська культура хоче зберегтися і залишитися одним з центрів світової цивілізації в майбутньому... то, звичайно, Західна Європа і Росія мають бути разом. Важко з цим не погодитися, ми дотримуємося точно такої ж точки зору і позиції", - заявив Путін.

Він також зазначив, що сторони повинні повернутися до позитивного порядку денного.

"Європа і Росія з точки зору економіки є абсолютно природними партнерами. І з точки зору розвитку науки, технології... Але любов неможлива, якщо декларується однією стороною. Вона має бути взаємною", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що сумнівається в можливості глобальної "гарячої війни".

Також повідомлялося, що у Путіна і президента США Джо Байдена серйозні розбіжності щодо Донбасу.