СБУ опубликовала переговоры о покушении на генерала Наумова, а Украину накрыла непогода: новости за 27 января

Служба безопасности Украины подтвердила, что бывший заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный подозревается в причастности к покушению на генерала Андрея Наумова, The Economist сообщает, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года, в Украине объявлен красный уровень опасности из-за погоды. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Подготовка убийства сотрудника СБУ: опубликованы доказательства причастности Нескоромного

Служба безопасности Украины подтвердила, что бывший заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный подозревается следствием в причастности к покушению на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Об этом сообщает официальный сайт СБУ, опубликовав также аудио-, видео- и фотодоказательства.

По данным следствия, Нескоромный решил заказать убийство Наумова, поскольку тот якобы мешал возвращению бывшего заместителя главы ведомства на высокою должность, а также препятствовал назначениям людей из команды Нескоромного в Службу безопасности.

Зеленский отозвал из Рады закон о роспуске КСУ

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - 27 января проект отозван. Таким образом, он снят с рассмотрения парламента. Указано, что 29 октября глава государства внес законопроект в ВР и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Россия хочет реализовать в Украине сценарий "управляемого хаоса", - разведка

Служба внешней разведки заявила, что Россия нацелена на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса". Этот "управляемый хаос" должен расчистить дорогу для реванша пророссийских сил в Украине. Об этом говорится в "Белой книге", которую представила Служба внешней разведки.

Как пояснили разведчики, основными предпосылками реализации данного сценария являются: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки Украины со стороны Запада.

Кабмин утвердил ипотеку под 7%: условия программы

Кабинет министров Украины утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Отметим, с прошлой осени украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10%, однако сегодняшнее постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7%.

Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме

26 января депутаты приняли закон Зеленского о всеукраинском референдуме. Это всего лишь один из целого пакета инициатив по народовластию, обещанных президентом перед выборами. Представители оппозиции и экспертных кругов насторожены, что эта инициатива может превратиться в инструмент "политических игр" и поляризации общества. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Европа и Россия должны быть вместе, - Путин

Российский президент Владимир Путин считает, что Европа и Россия должны быть вместе. Обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами". Об этом он заявил на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

Также Путин заявил, что введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. А мировые игроки в переломные моменты должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".

В Киеве не будет трех станций метро: от их строительства отказались

В киевском метрополитене сообщили об отказе строительства трех запланированных станций. Речь идет о "Быковне" (Броварская), "Лесничестве" и "Старобориспольской" станциях. Об этом сообщается на странице в Facebook Генерального плана Киева.

Метро Киева отказалось от строительства этих станций, так как на них не будет достаточного пассажиропотока. Из окончательной редакции проекта Генерального плана их вычеркнули.

В Украине повалили последнего Ленина: появилось фото

Под Одессой повалили памятник Владимиру Ленину, который, по данным активистов, являлся последней скульптурой лидера большевиков на территории Украины, где действуют органы государственной власти. Соответствующее фото 27 января опубликовал глава общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов "Декомунизация.Украина" и "Мова.Харків" Вадим Поздняков в своем Facebook.

Финал масштабной волны "ленинопада" состоялся в селе Старые Трояны Измаильского района под Одессой, где "скрывался" от глаз декоммунизаторов последний вождь (фото).

Красный уровень опасности. Украину засыпает снегом: кто под угрозой

Украину накрыла непогода со снегопадами и метелями. В ближайшие дни водителей призывают не садиться за руль из-за гололедицы и снежных заносов. Ухудшение погодных условий ожидается в нескольких регионах, более подробно - в материале РБК-Украина.