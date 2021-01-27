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Путін про санкції: збільшують ризики застосування військової сили

Новость на русском → Москва, Середа 27 січня 2021 14:44
Путін про санкції: збільшують ризики застосування військової сили Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Введення санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. А світові гравці в переломні моменти мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".

Про це на форумі в Давосі, який проходить в онлайн-режимі, заявив президент Росії Володимир Путін.

У ході виступу Путін розкритикував використання торгових бар'єрів, санкцій та інших обмежень у "спробах звинуватити у внутрішніх проблемах інші країни".

"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека", - заявив він.

Він також уточнив, що має на увазі застосування сили під надуманим приводом. На його думку, це збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Європа і Росія повинні бути разом, оскільки у них нібито загальна культура і взагалі "це одна цивілізація".

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів України погодив нові санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Під санкції потрапить, в тому числі, лоукостер "Побєда". Очікується, що після рішення РНБО українська сторона звернеться до міжнародних партнерів з пропозицією заборонити польоти цих авіакомпаній.

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