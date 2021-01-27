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Зеленський відкликав з Ради закон про розгін КСУ

Новость на русском → Україна, Середа 27 січня 2021 15:54
Зеленський відкликав з Ради закон про розгін КСУ Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради свій законопроект "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства". Документ був зареєстрований під №4288.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - 27 січня проект відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

Зазначено, що 29 жовтня глава держави вніс законопроект до ВР і визначив його як невідкладний. При цьому його так і не розглянули в профільному комітеті.

Що пропонував закон президента

Документ передбачав визнати неправосудним (нікчемним) рішення Конституційного суду України щодо скасування е-декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Проект пропонував забезпечити безперервність дії норм Кримінального кодексу України, ЗУ "Про запобігання корупції" незалежно від рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Підкреслимо, закон передбачав припинення повноважень складу Конституційного суду України. Документ пропонував забезпечити добір й призначення суддів КСУ у порядку, встановленому Конституцією України та ЗУ "Про Конституційний суд України".

Нагадаємо, в кінці грудня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків судді главу Конституційного суду України Олександра Тупицького. Раніше його просив про це Офіс генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна, сьогодні глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Відповідний законопроект буде внесений до Верховної ради як невідкладний.

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