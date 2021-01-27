Червоний рівень небезпеки. Україну засипає снігом: хто під загрозою

Україну накрила негода зі снігопадами і хуртовинами. У найближчі дні водіїв закликають не сідати за кермо через ожеледицю і снігові замети. Погіршення погодних умов очікується в декількох регіонах, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Де оголошено червоний рівень небезпеки

У центральних регіонах і на півдні України 27-28 січня різко похолодає, прогнозується інтенсивний сніг і ожеледь, хуртовини.

В Одеській і Миколаївській областях оголошено найвищий - червоний рівень небезпеки. У ці дні очікується потужний снігопад, висота покриву може скласти 40 см, сильний вітер до 20 м/с, снігові замети та хуртовини.

У Кіровоградській області - помаранчевий рівень небезпеки з сильним мокрим снігом і заметами до 20-30 см.

У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях - снігові замети до 15 см, на дорогах ожеледиця.

Посилення вітру прогнозується в Запорізькій і Херсонській областях. Можливі пориви до 15-24 м/с. Температура повітря від 0 до +4 градусів.

За повідомленням Укргідрометцентру, складні погодні умови призведуть до порушення і зупинки руху транспорту, перебоїв енергопостачання населених пунктів.

В Одеській і Миколаївській областях надзвичайно небезпечні погодні умови (meteo.gov.ua)

Снігопад насувається на Київ

Протягом 27-28 січня в столиці також істотно погіршиться погода. Синоптики попереджають про снігопад і ожеледицю, що може привести до заторів і численних аварій на дорогах.

Сьогодні ввечері прогнозується дощ, який перейде в мокрий сніг. Температура становитиме від 1 до 2 градусів тепла, а вже завтра похолодає до -6 і буде йти сніг.

У КМДА зазначили, що дорожні служби готові до погіршення погоди. "Київавтодор" почне превентивну обробку доріг і тротуарів, задіють 544 одиниці спеціальної техніки.

Сніговий циклон накрив Одесу

Сильний сніг пішов в Одесі вранці 27 січня, місто скували затори. Рух зупинився в центрі міста, не працювали деякі маршрути міського транспорту. В'їзд в Одесу закрили для вантажних автомобілів. Через сильний вітер впало 59 дерев.

Сніговий циклон прогнозується в Одесі і області і на завтра. Пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, приріст сніжного покриву складе до 40 см. Температура складе -1-3 градуси

Фото: негода в Одесі (dumskaya.net)

Автомобілістів закликали не сідати за кермо

Глава Укравтодору Олександр Кубрак попередив про складну ситуацію на дорогах в наступні два дні. Водіїв закликали не виїжджати без крайньої необхідності і не залишати транспортні засоби без нагляду уздовж доріг.

За інформацією ДСНС, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено.

Спецтехніка техніка дорожніх служб на даний момент працює в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Задіяно понад 1100 працівників і 800 од. техніки (з них понад 170 працівників і 140 од. техніки в Одеській області).

Крім того, "Укравтодор" через негоду створив штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автодорогах державного значенія. Він буде працювати в цілодобовому режимі.

Раніше повідомлялося, що сильні снігопади триватимуть в Україні протягом двох днів, 27-28 січня. На півдні може випасти до 40 сантиметрів снігу.