Протести в Тбілісі і перемога Усика: новини за вихідні

Венеціанська комісія і GRECO виступили проти звільнення суддів КСУ, в Тбілісі почалися протести через результати виборів, український суперважковаговик Олександр Усик здобув перемогу в другому своєму бою в супертяжах. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 31 жовтня - 1 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Скандальне рішення КСУ: подробиці

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі конституційної кризи в країні. Зеленський також назвав тих, хто стоїть за демаршем Конституційного суду.

У спільному листі Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO) до спікера ВР Дмитра Разумкова зазначається, що припинення повноважень суддів Конституційного суду, навіть з поважної причини, є кричущим порушенням Основного закону та принципу поділу влади.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з ситуації, що склалася. Ініціативу президента Володимира Зеленського потрібно підтримати, попри заяву Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів в листопаді на 35%

Ціни на газ в листопаді знову пішли вгору після паузи в місяць виборів. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Крім того, тариф "річний" з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

У Тбілісі почалися протести через результати виборів

У центрі грузинської столиці Тбілісі зібралися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій.

Як писало РБК-Україна, опозиція вже заявила про намір не визнавати результати виборів та закликала своїх прихильників виходити на акції протесту. Крім того, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився буди кандидатом в прем'єр-міністри від опозиції.

Протести в Білорусі: бронетехніка в Мінську, стрільба силовиків і затримання

У неділю, 1 листопада, у Мінську пройшов черговий марш протесту. В центрі Мінська десятки тисяч білорусів кількома колонами рухалися в бік урочища Куропат, силовики стріляли в повітря і затримуютьвали громадян.

Вже відомо про затримання майже 300 осіб. Серед затриманих є неповнолітні та журналісти.

У ще шести футболістів "Динамо" підтвердили коронавірус

Ще шестеро футболістів київського "Динамо" здали позитивні тести на коронавірус. Зокрема, захворювання підтвердили у двох гравців основного складу. Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник в клубі.

За його словами, з футболістів складу основи коронавірус підтвердили у Олександра Караваєва і Миколи Шапаренко.

Усик здобув перемогу у другому своєму бою в супертяжах

Український суперважковаговик Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору. Бій відбувся в Лондоні на стадіоні "Уемблі" і тривав усі 12 раундів.

Для Усика, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, це був другий бій в хевівейті та 18 на професійному рингу.

На українців чекають метеорологічні сюрпризи: детальний прогноз погоди на листопад

Погода в Україні в листопаді 2020 буде дивувати українців різкими перепадами температури. Середньомісячна амплітуда може становити 48 градусів – від +24 до -24 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що цей місяць буде холодним, дощовим і похмурим. Високі позначки у термометрів будуть тільки в перших числах місяця. Як повідомляється, вже в листопаді в деяких регіонах нашої країни випаде перший сніг.