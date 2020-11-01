На Україну нападають: Зеленський попросив підтримки у міжнародних партнерів

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі конституційної кризи в країні. Зеленський також назвав тих, хто стоїть за демаршем Конституційного суду.

Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні здобутки" для видання Financial Times.

За словами Зеленського, за рішенням КСУ стоять "російські маріонетки та деякі українські олігархи", які відчувають загрозу через діяльність антикорупційних органів.

"Вони виступають проти інтеграції в Євросоюз та НАТО, співпраці України з Міжнародним валютним фондом та суспільства, де діють правила, від яких виграють 99 відсотків, а не лише 1 відсоток", - написав він.

Зеленський наголосив, що зараз на Україну нападають не лише на кордонах, а й "у центрі демократичних інституцій", але Україна буде чинити опір.

"Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці та зірвати її", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав рішення Конституційного суду щодо відповідальності за недостовірне декларування змовою старих еліт та олігархів проти президента та країни.