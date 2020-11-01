Білорусь: кількість затриманих на протестах наближається до 300

Білоруські правозахисники продовжують встановлювати кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту у містах країни. Вже відомо про затримання майже 300 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Станом на 22:30 кількість затриманих на протестах у Білорусі становить щонайменше 274. Серед затриманих є неповнолітні та журналісти.

Частину затриманих утримують у міліцейських відділках, частину вже відправили в ізолятори. Ще частину відпустили, місцезнаходження решти затриманих досі не встановили.

Минск. Так выглядел момент взрыва рядом с протестующими в Зеленом Луге сегодня днем. Видно, как в стороны разлетались искры. pic.twitter.com/O8l4eNnUle — TUT.BY (@tutby) November 1, 2020

Нагадаємо, сьогодні містами Білорусі пройшли акції протесту проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Акції протесту супроводжувалися силовим розгоном та затриманнями.

Як писало РБК-Україна, у Мінську силовики під час розгону протестувальників застосували зброю. Силовики стріляли у повітря, щоб відігнати учасників акції.

Крім того, цього тижня Лукашенко пригрозив протестувальникам, що "нікого в полон брати не будуть".