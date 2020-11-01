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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів в листопаді на 35%

Новость на русском → Київ, Неділя 01 листопада 2020 07:41
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів в листопаді на 35% Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в листопаді знову пішли вгору після паузи в місяць виборів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, тариф "річний" з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

&quot;Нафтогаз&quot; підвищив ціну на газ для своїх клієнтів в листопаді на 35%

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м.

У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

Зазначимо, "Нафтогаз" відмовився від підвищення цін на газ для населення в місяць виборів. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з вереснем ціна газу не змінилася.

При цьому в прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ДК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. Частка компанії в постачаннях газу населенню становить 2%.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинило діяти в частині постачання газу для потреб населення.

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