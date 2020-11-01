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Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії

Новость на русском → Грузія, Неділя 01 листопада 2020 03:00
Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився від претензій на місце прем'єр-міністра країни. Його не цікавить ця посада.

Про це Саакашвілі зробив заяву після завершення голосування на парламентських виборах в Грузії, повідомляє "Sputnik Грузія".

"Мені не цікаві такі посади, я відмовився від посади прем'єр-міністра України тричі, тим більше мене не цікавить посада прем'єр-міністра Грузії. Але мене хвилює те, що я не можу повернутися додому", - сказав він.

Нагадаємо, в Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. За результатами екзит-полів на парламентських виборах впевнено перемагає правляча партія "Грузинська мрія". Друге місце займає опозиційна партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності".

Раніше опозиційна партія "Єдиний національний рух" запропонувала кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги на виборах.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі погодився очолити грузинський уряд "на стабілізаційний період", якщо опозиція переможе на виборах.

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