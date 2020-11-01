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У Тбілісі почалися протести через результати виборів

Новость на русском → Тбілісі, Неділя 01 листопада 2020 15:25
У Тбілісі почалися протести через результати виборів Фото: протести в Тбілісі (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

У центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Протестувальники збираються під будівлею парламенту Грузії, зараз вони перекрили рух проспектом Руставелі. Поки що опозиція поводить себе мирно, зіткнень з силовиками не було.

Нагадаємо, вчора у Грузії відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемагає правляча партія "Грузинська мрія", а опозиційна сила "Єдиний національний рух" посідає друге місце.

Як писало РБК-Україна, опозиція вже заявила про намір не визнавати результати виборів та закликала своїх прихильників виходити на акції протесту.

Крім того, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився буди кандидатом в прем'єр-міністри від опозиції.

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