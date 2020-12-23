Україна спростила видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі

Кабінет міністрів України спростив видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі. Спрощеним порядком зможуть скористатися підприємці та IT-фахівці.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Згідно з документом, спрощений порядок поширюється на громадян Білорусі, які є бізнесменами, фахівцями, зокрема, у сфері IT. Посвідка на проживання надається:

громадянам Білорусі, які звернулися в Державну міграційну службу із заявою;

батькам та іншим членам родини.

Для оформлення посвідки на проживання треба подати паспорт із засвідченим перекладом на українську мову, поліс медичного страхування, квитанцію про сплату адміністративного збору. Документ видається протягом трьох днів з дати прийняття заяви.

Фото: порядок оформлення посвідки на проживання в Україні для білорусів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію.

Після відповідного указу президента Володимира Зеленського білоруський МЗС направив ноту протесту.