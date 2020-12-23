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Трамп наклав вето на військовий бюджет США на 2021 рік

Новость на русском → Вашингтон, Середа 23 грудня 2020 22:37
Трамп наклав вето на військовий бюджет США на 2021 рік Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 23 грудня, наклав вето на проект військового бюджету на 2021 рік. Документ успішно пройшов Палату представників та американський Сенат.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Так, американський президент все ж заблокував ухвалення бюджету, який передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти Росії. До цього він неодноразово погрожував накласти вето на законопроект.

Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують це вето Трампа. Тепер Конгрес знову має проголосувати за цей бюджет.

Нагадаємо, напередодні Трамп підписав тимчасовий бюджет США, щоб запобігти шатдауну після ветування військового бюджету на 2021 рік. Американський президент продовжив фінансування уряду США до 28 грудня.

Крім того, Трамп не підписав документ про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки під час пандемії коронавірусу. Трампа не влаштував передбачений Конгресом розмір допомоги американцям.

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