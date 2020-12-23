ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Справа АН-26: арештували двох командирів, Дроздова відпустили під зобов'язання

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 08:59
Справа АН-26: арештували двох командирів, Дроздова відпустили під зобов'язання Фото: авіакатастрофа АН-26 (twitter com patriarchua)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід трьом військовим службовим особам по справі авіакатастрофи АН-26. Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави. Їх обох підозрюють у порушенні правил польотів, підготовки до них та порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Командувач Повітряних сил ЗСУ підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак АН-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 26 людей.

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти.

Після того оголосили підозру Командувачу Повітряних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події АН-26 авиакатастрофа
NEWS
У Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію
Олег Черниш, Анастасия Рокитна У Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію
DAILY
Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію