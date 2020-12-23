Справа АН-26: арештували двох командирів, Дроздова відпустили під зобов'язання

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід трьом військовим службовим особам по справі авіакатастрофи АН-26. Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави. Їх обох підозрюють у порушенні правил польотів, підготовки до них та порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Командувач Повітряних сил ЗСУ підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак АН-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 26 людей.

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти.

Після того оголосили підозру Командувачу Повітряних сил.